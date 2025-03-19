Банк «Ак Барс» через суд хочет вернуть $5 млн по синдицированному кредиту «Норникелю»

Банк «Ак Барс» просит признать себя кредитором ПАО «ГМК „Норникель“» по синдицированному кредиту, чтобы вернуть свою долю $5 млн от участия в сделке на сумму $82,5 млн с Societe Generale. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Красноярского края.

По данным ТАСС, в январе 2021 года «Ак Барс» и Societe Generale London Branch заключили договор об участии в синдицированном кредите для ПАО «ГМК „Норникель“».

Татарстанский банк обратился с иском в Арбитражный суд Республики Татарстан, а оттуда дело передали в Арбитражный суд Красноярского края. В качестве третьих лиц в деле проходят МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, Минфин России и Центральный банк России.

Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 20 мая.

Societe Generale - третий по величине банк во Франции. Его отделением в России до 2000 года руководил Жак Дер Мегредичян.

ПАО «ГМК „Норильский Никель“», по данным Rusprofile.ru, занимается производством цветных металлов. За 2021 год прибыль компании с уставным капиталом более 152 тыс. руб, составила 856 млрд руб, а прибыль достигла 314 млрд руб.

Дарья Сайфиева