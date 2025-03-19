В 2025 году в Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируют обновить 18 светофоров. На эти цели выделено более 122 млн руб., основная часть средств поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году по нацпроекту в Татарстане обновят 18 светофоров за 122 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году по нацпроекту в Татарстане обновят 18 светофоров за 122 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства будут направлены на приобретение и установку оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах.

В Казани обновление затронет 13 перекрестков, включая такие участки, как пересечение улиц Декабристов с Горсоветской, Лушникова и Тверской, а также Чуйкова с Дружбы (пешеходный) и Чуйкова с Лаврентьева.

В Набережных Челнах запланировано обновление шести светофоров, расположенных в следующих местах: Чулман — ост. Маннанова, Чулман — Королева, Чулман — Дружбы Народов, Чулман — ост. «40 Комплекс», Чулман — Р. Беляева, Чулман — пр. Автозаводский.

Артём Дергунов