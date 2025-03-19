Просрочки притормозили бизнес

Крупный бизнес предупредил, что скоро экономика может столкнуться с кризисом неплатежей. Речь идет о задолженности по оплате товаров, работ или услуг. Как сообщает РБК, часто это присуще госкорпорациям и крупным сырьевым компаниям. На фоне высоких ставок они размещают деньги на депозитах и по несколько месяцев не рассчитываются с контрагентами. Российский союз промышленников и предпринимателей снова попросил власти обратить на это внимание и принять меры, чтобы избежать кризиса в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, РСПП предложил ввести комплексное наблюдение за платежами и поощрять своевременные расчеты. Кроме того, в союзе считают, что помочь могла бы предоплата в 75% для госзаказов. Сейчас аванс доходит до трети от суммы, но иногда может увеличиваться до 100%. И только это может помочь, считает глава «Опоры России» Александр Калинин:

«Проблема неплатежей обострилась после резкого подъема ключевой ставки. Когда ставка 21% и банки предлагают различные программы по размещению свободных средств от одного дня и до трех лет, а проценты там доходят до 23, конечно, у компаний есть соблазн положить оборотные средства на какое-то время на депозиты, а рассчитаться чуть попозже. Еще один тревожный сигнал — замедление экономики в ряде секторов. Все это накладывается и провоцирует волну неплатежей.

В нашу организацию обращаются даже субъекты МСП с тем, что с ними стали гораздо хуже рассчитываться. Если говорить о государственных и муниципальных закупках, там все достаточно жестко отрегулировано. Есть бюджет, ты выполнил заказ — с тобой обязаны рассчитаться. На съезде РСПП уже и крупный бизнес обращался к президенту с просьбой принять меры в отношении госкомпаний по расчетам с подрядчиками. Самое лучшее решение — директивный подъем аванса до 50-75% по закупкам. Это бы помогло решить проблему. На мой взгляд, пока ключевая ставка остается высокой и компаниям выгодно размещать средства на депозитах, практика повышенных авансовых платежей более применима».

Особенно остро эта проблема была заметна осенью прошлого года. Тогда каждая третья компания отмечала, что задолженности по оплате работ и поставок — основной барьер для бизнеса. В РСПП объясняли задержки ухудшением финансового состояния организаций. Управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов согласен, что увеличение аванса поможет решить проблему. Но, по его словам, есть и альтернатива: «Проблема неплатежей действительно является очень чувствительной для бизнеса, причем на текущий момент она носит уже долгосрочный характер, а в ряде случаев приводит к исчерпанию оборотных средств получателей платежей, что в перспективе может привести к их неплатежеспособности и техническому дефолту. И некоторые плательщики действительно грешат необоснованным затягиванием приемки работ.

Как минимум одна из поименованных мер, увеличение авансового платежа до 75%, позволит в значительной степени нивелировать эту проблему. Однако это логичным образом потребует и дополнительного полноценного казначейского контроля и использования спецсчетов. Альтернативными или скорее дополнительными мерами могут служить механизмы дофинансирования бизнеса под обеспечение невыполненных обязательств заказчика, наподобие факторинга, на льготных условиях, или же административное ограничение на размещение средств на депозитах в объемах неисполненных обязательств, или последующее возмещение потерь получателям с применением ставки рефинансирования».

Кроме того, РСПП предлагает обязать госкорпорации погашать дебиторскую задолженность, чтобы снизить нагрузку на промышленные компании. “Ъ FM” направил запрос в Российский союз промышленников и предпринимателей и в Минпромторг, чтобы уточнить, когда будут рассмотрены эти инициативы.

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Анна Кулецкая