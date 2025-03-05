Власти Белгорода ищут банк для открытия кредитной линии на 500 млн рублей

Комитет финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода объявил аукцион по выбору банка для открытия облцентру кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. Начальная цена контракта составляет 110 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии — год. Процентная ставка — фиксированная. Уточняется, что кредит необходим для покрытия дефицита бюджета Белгорода и погашения долгов.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 11 марта, итоги планируется подвести 13 марта.

В декабре 2024 года депутаты горсовета Белгорода утвердили бюджет облцентра на 2025 год с дефицитом в 818,9 млн руб. Доходы ожидаются в объеме 20,6 млрд руб., расходы — 21,3 млрд.

Согласно порталу госзакупок, власти Старооскольского горокруга Белгородской области также ищут банк для открытия кредитной линии — с лимитом в 300 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта, итоги планируют подвести 12 марта.

Алина Морозова