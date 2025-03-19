Власти Ирана планируют упразднить полицию нравов

Власти Ирана в новом законе о ношении хиджаба упразднят деятельность полиции нравов. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Сроки принятия инициативы он не уточнил.

Спикер напомнил, что ношение хиджаба уже было закреплено другим законом страны. «Теперь должен был быть принят закон, который бы затрагивал как положительные, так и отрицательные аспекты. В новом законе полиция нравов полностью ликвидирована, но у правительства есть некоторые проблемы в других областях, которые следует решить»,— написал господин Галибаф в соцсети Х.

Уголовный кодекс Ирана уже предусматривает наказания за нарушение правил ношения хиджаба. Предполагается, что новый закон существенно расширяет спектр штрафных мер — в частности, вводятся ограничения для подростков в возрасте от 12 лет. Регулярных нарушительниц смогут приговаривать к тюремному заключению сроком до 15 лет.

В декабре 2024 года Высший совет национальной безопасности Ирана призвал Меджлис (парламент) приостановить процесс рассмотрения законопроекта. Это произошло на фоне отказа президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана одобрить спорную инициативу в ее текущем виде из-за опасений, что она усилит раскол в обществе.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегеран опасается нового протестного взрыва».