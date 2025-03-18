70 млрд федеральных средств в бюджет и спор прокуратуры с компанией Алексея Семина

Планируемая сумма средств из федерального бюджета, которая должна поступить в бюджет Татарстана в 2025 году, составляет 69,9 млрд руб. На 1 марта 2025 года в республиканский бюджет из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты в размере 3,2 млрд руб.

Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» готовит мировое соглашение с прокуратурой Татарстана по иску на 660,9 млн руб. Судья постановил отложить заседание на 18 апреля. Бенефициар компании - предприниматель Алексей Семин.

В Татарстане за 2024 год 23,8 тыс. женщин республики получили страховые пособия по беременности и родам общей суммой на 4,2 млрд руб. С начала текущего года аналогичные выплаты получили уже 5 тыс. будущих мам.

В Азнакаевском районе Татарстана по решению районного совета отменили туристический налог. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Причины отмена налога не уточняются.

В Татарстане утвердили даты проведения двух праздников: Сабантуя и «Каравона». Сабантуй — национальный татарский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Фестиваль русского фольклора «Каравон» проводится в Татарстане с 2003 года на общереспубликанском уровне.

Пять университетов Татарстана вошли в основной трек федеральной программы «Приоритет-2030». Программа направлена на концентрацию ресурсов для усиления роли российских университетов в реализации национальных целей развития страны до 2030 года.

На улице Галактионова в Казани в 2025 году планируется реставрация Дворца пионеров, который был построен в 1961 году. Здание площадью более 4 тыс. кв. м также известно как Дворец детского творчества имени татарского поэта Абдуллы Алиша.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела, связанного с похищением подростка в Казани. По предварительным данным, 17 марта неизвестные напали на подростка, избили его и насильно увезли на автомобиле.

На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч. Нововведение действует с 13 марта на участке Горьковского шоссе от пересечения с улицей Осиновской в направлении выезда из Казани.

Бывший капитан «Автомобилиста», экс-игрок «Ак Барса» Федор Малыхин ушел из жизни в возрасте 34 лет. Вместе с командой из Татарстана в сезоне 2017/2018 завоевал Кубок Гагарина.

Дарья Сайфиева