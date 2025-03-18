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В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

В Татарстане утвердили даты проведения двух праздников: Сабантуя и Каравона. Соответствующие указы подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

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В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В Татарстане утвердили даты проведения Сабантуя и Каравона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

С 7 по 8 июня в Татарстане состоится традиционное празднование Сабантуя в сельских населенных пунктах и районных центрах. Жители Набережных Челнов смогут отметить этот праздник 14 июня, а в Казани торжества пройдут 21 июня.

Празднование Каравона состоится 24 мая. Местом проведения, как и в предыдущие годы, выбрано село Никольское Лаишевского района Республики Татарстан.

Сабантуй — национальный татарский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.

Русский народный праздник Каравон проводится в Татарстане с 2003 года на общереспубликанском уровне.

Артём Дергунов

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