Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела, связанного с похищением подростка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 17 марта неизвестные напали на подростка, избили его и насильно увезли на автомобиле.

Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Артём Дергунов