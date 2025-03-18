Компания Алексея Семина готовит мировое с прокуратурой по иску на 660 млн рублей

Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» готовит мировое соглашение с прокуратурой Татарстана по иску на 660,9 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с заседания в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Юрист, представляющая УК, попросила отложить предварительное судебное заседание, так как стороны планируют заключить мировое соглашение. Представители прокуратуры не возражали. Юрист УК также рассказала, что к материалам дела были приложены выписки из ЕГРН, подтверждающие, что компания не является собственником трех земельных участков, фигурирующих в деле.

Судья постановил отложить заседание на 18 апреля.

Ранее прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием признать недействительными 25 постановлений исполкома Казани и сделки по предоставлению в собственность УК «Капитал-Траст-Инвест» 63 земельных участков.

Надзорное ведомство требует вернуть ряд участков, а за другие — взыскать с Казанского земельного инвестиционного фонда 660,9 млн руб. В удовлетворении обеспечительных мер судом было отказано.

Бенефициаром УК является бизнесмен Алексей Семин. В 2016 году Forbes оценил его состояние в $550 млн и поместил на 152 место в списке богатейших россиян.

Диана Соловьёва