На Горьковском шоссе скоростной режим увеличили до 80 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч

Фото: Пресс-служба мэрии Казани На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Увеличение скоростного режима введено с 13 марта на участке Горьковского шоссе от пересечения с улицей Осиновская в направлении выезда из Казани.

«Данная мера ежегодная, применяется в весенне-летний период, нацелена на увеличение пропускной способности», — говорится в сообщении.

Горьковское шоссе после реконструкции было открыто в середине декабря 2024 г.

Артём Дергунов