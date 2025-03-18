На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч
На Горьковском шоссе скоростной режим увеличили до 80 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Казани.
На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Увеличение скоростного режима введено с 13 марта на участке Горьковского шоссе от пересечения с улицей Осиновская в направлении выезда из Казани.
«Данная мера ежегодная, применяется в весенне-летний период, нацелена на увеличение пропускной способности», — говорится в сообщении.
Горьковское шоссе после реконструкции было открыто в середине декабря 2024 г.