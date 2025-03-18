На улице Галактионова в Казани в 2025 году планируется реставрация Дворца пионеров, который был построен в 1961 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани отреставрируют Дворец пионеров, построенный в 1961 году

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В центре Казани отреставрируют Дворец пионеров, построенный в 1961 году

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Здание площадью более 4 тыс. кв. м также известно как Дворец детского творчества имени татарского поэта Абдуллы Алиша.

По плану реставрации на объекте собираются заменить инженерные системы, кровлю, укрепить поврежденные конструкции и фундамент, отремонтировать фасад и помещения внутри здания, а также выполнить ремонт дворовых построек и заменить энергоснабжающие сети.

Кроме того, планируется облагородить прилегающую территорию, установив там декоративную мебель и сцену для выступлений.

Дарья Сайфиева