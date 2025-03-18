Пять вузов Татарстана вошли в федеральную программу «Приоритет-2030»
Пять университетов Татарстана вошли в основной трек федеральной программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Пять вузов Татарстана вошли в федеральную программу «Приоритет-2030»
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Среди 100 университетов из 41 региона России, отобранных в основной трек федеральной программы, присутствуют следующие татарстанские вузы:
- Казанский (Приволжский) федеральный университет,
- Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
- Казанский национальный исследовательский технологический университет,
- Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ,
- Казанский государственный энергетический университет.
В качестве кандидата на попадание в рейтинг университетов творческой направленности числится Казанский государственный институт культуры. Еще одним кандидатом на участие в программе является Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова.
Программа «Приоритет 2030» направлена на концентрацию ресурсов для усиления роли российских университетов в реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Она призвана укрепить научно-образовательный потенциал вузов и научных организаций, а также способствовать вовлечению высших учебных заведений в социально-экономическое развитие регионов России.