Пять университетов Татарстана вошли в основной трек федеральной программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять вузов Татарстана вошли в федеральную программу «Приоритет-2030»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Пять вузов Татарстана вошли в федеральную программу «Приоритет-2030»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Среди 100 университетов из 41 региона России, отобранных в основной трек федеральной программы, присутствуют следующие татарстанские вузы:

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ,

Казанский государственный энергетический университет.

В качестве кандидата на попадание в рейтинг университетов творческой направленности числится Казанский государственный институт культуры. Еще одним кандидатом на участие в программе является Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова.

Программа «Приоритет 2030» направлена на концентрацию ресурсов для усиления роли российских университетов в реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Она призвана укрепить научно-образовательный потенциал вузов и научных организаций, а также способствовать вовлечению высших учебных заведений в социально-экономическое развитие регионов России.

Артём Дергунов