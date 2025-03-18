Главные новости за 18 марта. Новороссийск
В Новороссийске локализовано возгорание на мусорном полигоне.
Горящий мусорный полигон в Новороссийске реконструируют за 1,5 млрд рублей.
Жители разных районов Новороссийска жалуются на дым от горящей свалки.
В Новороссийске следственный комитет проводит проверку по факту возгорания свалки.
НМТП взыскивает 23,8 млн рублей с логистической компании из Ростова-на-Дону.
Новороссийских студентов проверяют на экстремизм после пикетов.
В Новороссийске ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Авиакомпания «ЮТэйр» пытается отменить постановление Новороссийской таможни.
Борцы из Новороссийска завоевали награды на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе.