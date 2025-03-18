Главные новости за 18 марта. Новороссийск

В Новороссийске локализовано возгорание на мусорном полигоне.

Горящий мусорный полигон в Новороссийске реконструируют за 1,5 млрд рублей.

Жители разных районов Новороссийска жалуются на дым от горящей свалки.

В Новороссийске следственный комитет проводит проверку по факту возгорания свалки.

НМТП взыскивает 23,8 млн рублей с логистической компании из Ростова-на-Дону.

Новороссийских студентов проверяют на экстремизм после пикетов.

В Новороссийске ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Авиакомпания «ЮТэйр» пытается отменить постановление Новороссийской таможни.

Борцы из Новороссийска завоевали награды на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе.