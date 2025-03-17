Жители разных районов Новороссийска жалуются на дым от горящей свалки

Жители разных районов Новороссийска жалуются на запах гари и плохое самочувствие из-за горящего мусорного полигона на горе Щелба. Власти города отмечают, что распространение запаха связано со сменой направления ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Практически во всех районах города ощущается запах гари. <…> Тушение пожара продолжается. Работа ведется круглосуточно»,— говорится в сообщении администрации города.

Ежедневно Новороссийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проводит лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. На территории жилой застройки в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская, селе Васильевка и ДП Щелба выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, СО и SO2. В остальных населенных пунктах превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружены, утверждают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чтобы предотвратить отравление продуктами горения, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать маски. При появлении симптомов недомогания следует обратиться к врачу.

Пожар на мусорном полигоне тушат пятый день. Изначально площадь возгорания составляла 2,5 тыс. кв. м, сейчас — 2,1 тыс. кв. м. Задействованы порядка 30 сотрудников пожарной службы, 40 единиц спецтехники.

Лия Пацан