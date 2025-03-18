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В Новороссийске ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

Авиационная бомба SC-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена в лесном массиве у дороги М-4 Дон на территории Восточного внутригородского района при производстве земляных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, ликвидация взрывоопасного предмета была произведена Донским спасательным центром МЧС России на полигоне Раевском сегодня, 18 марта 2025 года. В работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие спасатели, пожарные и полиция.

Алена Воробьева

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