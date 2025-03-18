Горящий мусорный полигон в Новороссийске реконструируют за 1,5 млрд рублей

После ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске рассмотрят возможность реконструкции свалки за 1,5 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам господина Буцаева, реализация проекта реконструкции даст возможность снизить долю захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора до менее 50%. В проект могут вложить 1,5 млрд руб. РЭО рассматривает возможность финансирования.

Спикер добавил, что в ближайшие дни на полигоне полностью потушат возгорание. Распространение огня по телу полигона остановили, однако запах гари из-за сильного ветра продолжает распространяться. Жителям города-героя на время ликвидации пожара на свалке рекомендовано закрыть окна и выходить на улицу в масках.

В мэрии Новороссийска обсудили мероприятия по недопущению повторения похожих инцидентов в будущем. Для этого выработали ряд технических и административных решений.

Алена Воробьева