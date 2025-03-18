В Новороссийске следственный комитет проводит проверку после возгорания свалки
Следственный отдел Следственного комитета по Новороссийску проводит процессуальную проверку в связи с пожаром на мусорном полигоне. Информация об этом появилась в Telegram-чате Информационного центра СК России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Полигон горит шестой день, где авиация, где тушение с неба, сейчас по всему городу будет куча астматических приступов, лично я собираюсь вызывать скорую. Задымление во всех микрорайонах»,— написала в своем обращении в Информационный центр СК России жительница Новороссийска.
Ответ в чате дал дежурный следователь следственного управления СК России по Краснодарскому краю Александр Соловьев. По его словам, следователи проводят процессуальную проверку, о результатах которой будут уведомлены все заинтересованные лица.
«Каждые три часа в Telegram-каналах главы Новороссийска, его заместителей, пресс-службы администрации публикуются отчеты о работе по тушению»,— написал дежурный следователь.
Санитарное состояние Новороссийска из-за пожара на свалке обсудили сегодня, 18 марта, в мэрии. Из-за смены направления ветра в районах города-героя ощущается запах гари. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха.