В Новороссийске следственный комитет проводит проверку после возгорания свалки

Следственный отдел Следственного комитета по Новороссийску проводит процессуальную проверку в связи с пожаром на мусорном полигоне. Информация об этом появилась в Telegram-чате Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Полигон горит шестой день, где авиация, где тушение с неба, сейчас по всему городу будет куча астматических приступов, лично я собираюсь вызывать скорую. Задымление во всех микрорайонах»,— написала в своем обращении в Информационный центр СК России жительница Новороссийска.

Ответ в чате дал дежурный следователь следственного управления СК России по Краснодарскому краю Александр Соловьев. По его словам, следователи проводят процессуальную проверку, о результатах которой будут уведомлены все заинтересованные лица.

«Каждые три часа в Telegram-каналах главы Новороссийска, его заместителей, пресс-службы администрации публикуются отчеты о работе по тушению»,— написал дежурный следователь.

Санитарное состояние Новороссийска из-за пожара на свалке обсудили сегодня, 18 марта, в мэрии. Из-за смены направления ветра в районах города-героя ощущается запах гари. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Алена Воробьева