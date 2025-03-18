НМТП взыскивает 23,8 млн рублей с логистической компании из Ростова-на-Дону

Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры в отношении ООО «Д-Логистик» по делу о взыскании задолженности в общей сумме 23,8 млн руб. Соответствующее заявление подало ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество ООО «Д-Логистик» стоимостью 23,8 млн руб. В обоснование заявления истец указал, что сложившиеся в настоящее время обстоятельства свидетельствуют о тяжелом финансовом положении ответчика. В случае если за период рассмотрения спора активы ответчика будут отчуждены, возможность восстановления прав истца будет утрачена.

Арбитражный суд Краснодарского края заявление истца удовлетворил. На имущество ответчика и его расчетный счет в пределах суммы исковых требований наложен арест.

«Данная обеспечительная мера непосредственно связана с предметом иска, соразмерна ему, учитывает баланс интересов истцов и ответчика. При этом, дополнительное обеспечение иска в виде запрета на отчуждение имущества суд полагает нецелесообразным»,— говорится в определении суда.

Согласно данным, опубликованным в картотеке инстанции, предварительное судебное заседание назначено на 14 апреля 2025 года. Также 14 марта 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал ответчику в участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи.

ООО «Д-Логистик» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2018 году. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Александр Долгов. Компания занимается логистическими услугами, в том числе, с перевозками на морском пассажирском и грузовом транспорте.

Группа компаний «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Группе принадлежат крупнейший в Азово-Черноморском бассейне России порт Новороссийск, крупнейший в Балтийском бассейне порт Приморск, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Алена Воробьева