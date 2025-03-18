Новороссийских студентов проверяют на экстремизм после пикетов

Студентов новороссийских колледжей, вышедших на одиночные пикеты против подорожания проезда в городском транспорте, проверяют на экстремизм. Об этом сообщает секретарь комитета краевого отделения политической партии КПРФ Александр Сафронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, участников одиночных пикетов сегодня, 18 марта 2025 года, вызвали в правоохранительные органы. Одного из участников, Артура Мэя, в отделе по противодействию экстремизма предупредили, чтобы он не проводил в городе экстремистских мероприятий.

«Ъ-Новороссийск» направил соответствующий запрос в УМВД России по городу-герою.

Несколькими днями ранее новороссийские студенты выразили недовольство повышением тарифов на проезд в общественном транспорте в социальных сетях. Они вышли на остановки города с соответствующими плакатами. После студенческих пикетов власти Новороссийска объяснили причины роста стоимости проезда в общественном транспорте.

Алена Воробьева