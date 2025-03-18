В Новороссийске локализовано возгорание на мусорном полигоне

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске локализовано на площади 2,1 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены три магистральные линии»,— написал господин Кравченко.

По его словам, в тушении пожара принимает участие 94 человека и 42 единицы специальной техники. По состоянию на 15:00 18 марта 2025 года выполнено 1,8 рейсов самосвалов, завезено 27,2 куб. м грунта.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался в ночь на 13 марта 2025 года. Работы по его локализации велись круглосуточно. После ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске рассмотрят возможность реконструкции свалки за 1,5 млрд руб.

Алена Воробьева