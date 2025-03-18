Борцы из Новороссийска завоевали награды на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе

Двое воспитанников спортивной школы «Натухаевская» завоевали награды на Первенстве Южного федерального округа по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская) среди юношей до 24 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Спортивную школу «Натухаевская» на соревнованиях представили пятеро воспитанников. Двое из них заняли заслуженные места на пьедестале почета.

Третье место в весовой категории до 63 кг завоевал Манукян Андраник. Вместе с ним в весовой категории до 77 кг на третью ступень пьедестала поднялся Назар Берковский.

«Эти соревнования стали важным шагом на пути к созданию доступных условий для занятий физической культурой и привлечению молодежи к активному образу жизни. Они также являлись отборочным этапом к Первенству России, которое состоится в Республике Ингушетия»,— рассказал директор спортивной школы «Натухаевская» Руслан Ассакалов.

Алена Воробьева