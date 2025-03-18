Авиакомпания «ЮТэйр» пытается отменить постановление Новороссийской таможни

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрит в порядке упрощенного производства иск ПАО «Авиакомпания "ЮТэйр"» к Новороссийской таможне о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным документам, арбитражный суд рассмотрит заявление авиакомпании о признании незаконным постановления от 13 февраля 2025 года. Суть требований в определении суда не разглашаются.

Материалы административного дела участникам необходимо предоставить в суд не позднее 28 марта 2025 года. Дополнительные документы, содержащие объяснения и возражения, должны быть предоставлены в срок не позднее 22 апреля 2025 года. «Ъ-Новороссийск» направил запрос сторонам дела, однако пока ответа не получил.

Алена Воробьева