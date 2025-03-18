Посужено в Рыбинске

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ около 2 млрд руб. Уже после этого в отношении двух его фигурантов, включая фактического владельца кредитного учреждения Анджелу Сергееву, ГСУ СКР возбудило еще и дело об отмывании части украденных денег. Итоги расследования рассмотрят в горсуде Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бенефициар ВВБ Анджела Сергеева по делу о растрате сначала проходила свидетелем, но в итоге стала ключевым обвиняемым

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бенефициар ВВБ Анджела Сергеева по делу о растрате сначала проходила свидетелем, но в итоге стала ключевым обвиняемым

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обвинительное заключение по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Генпрокуратура утвердила только со второй попытки. Осенью 2023 года надзор отказался это сделать в том числе и потому, что следствие не дало оценки показаниям свидетелей, а также других обвиняемых о том, что все фиктивные кредиты выдавались по указанию фактического владельца ВВБ Анджелы Сергеевой. Между тем последняя, по данным “Ъ”, претендовала в этом деле сначала даже на роль потерпевшей, которую якобы обманывал топ-менеджмент, но все же в итоге осталась в статусе свидетеля.

На дополнительное расследование ГСУ СКР понадобилось почти полтора года. При этом бенефициар ВВБ Анджела Сергеева оказалась среди обвиняемых уже в самом начале возобновившегося следствия.

Как уже рассказывал “Ъ”, сотрудники ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД задержали ее 27 сентября 2023 года в подмосковном коттеджном поселке Европа-1, где женщина и проживала. По ходатайству следствия 54-летнюю экс-финансистку Басманный суд столицы отправил в СИЗО. Помимо госпожи Сергеевой обвиняемыми в растрате около 2 млрд руб. являются бывший вице-президент и глава кредитного комитета ВВБ Ирина Фаминская, экс-советник президента и управляющая офисом «Московский» рыбинского филиала ВВБ Анна Глебина и сменившая ее в последней должности Светлана Демина. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Основное же дело рассмотрит городской суд Рыбинска (Ярославская область).

Расследовать обстоятельства исчезновения денег из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, средства из банка, основными клиентами которого были физлица, сообщники выводили с июля 2017 по февраль 2018 года, выдавая кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных гендиректоров.

Напомним, что кредитное учреждение, ранее базировавшееся в Ярославле, но в 2015 году переехавшее в Севастополь, лишилось лицензии в апреле 2018 года.

По данным регулятора, банк, довольно быстро став одним из ключевых кредитных учреждений полуострова, обзавелся не только весьма внушительной клиентурой, но и значительным объемом проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. «С учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя» в нем была введена временная администрация и на него был наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку искали санаторов, однако после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофическая. Так, руководство банка отказалось передавать администрации кредитные досье на 1,2 млрд руб., а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха. В итоге его долг перед кредиторами составил более 12,3 млрд руб.

Отметим, что в том числе и с помощью представлявшей в этом деле интересы потерпевшей стороны адвоката Ирины Шоч следствию удалось собрать доказательства причастности обвиняемых не только к растрате, но еще и к легализации (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) средств, украденных из крымского банка. По данным “Ъ”, обвинения в отмывании более 30 млн руб. 12 марта 2025 года были предъявлены Анджеле Сергеевой и Ирине Фаминской. На такую сумму десятки ООО и ИП якобы успели оказать подконтрольным им фирмам различного вида услуги и поставили всевозможные товары.

Как уже рассказывал “Ъ”, в финансовые круги Анджелу Сергееву в начале 2000-х ввел бывший предправления ВИП-банка Алексей Френкель, с которым она вместе училась на экономическом факультете МГУ.

После того как в 2008 году Мосгорсуд признал господина Френкеля заказчиком убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова и приговорил к 19 годам колонии, его протеже развернула активную самостоятельную деятельность. Впрочем, во всех проектах она действовала, как правило, через доверенных лиц. Одним из первых ее деловых партнеров называют хозяина банка «Балтика» Олега Власова, который в феврале 2023 года получил 17 лет колонии строгого режима за вывод из России 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме.

При этом некоторые свидетели утверждают, что на самом деле банк контролировался вовсе не господином Власовым, а Анджелой Сергеевой.

Впоследствии ее пути пересеклись едва ли не со всеми значимыми игроками теневого банковского сектора. В частности, среди ее ближайших деловых партнеров источники “Ъ” называют находящихся в международном розыске экс-заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, являвшегося бенефициаром целого ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, а также бывшего владельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, который сейчас проживает в Германии.

Кроме того, Анджела Сергеева якобы «имела тесные деловые отношения» и с Сергеем Магиным, одним из крупнейших российских обнальщиков, вплоть до ареста последнего в 2013 году. В конце 2016 года Пресненский райсуд Москвы вменил ему в вину незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив к восьми с половиной годам колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте 2023 года, после чего его уже заочно арестовали, на этот раз за участие в ландромате.

Олег Рубникович