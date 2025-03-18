Володин раскрыл подробности законопроекта о защите от кибермошенников

Госдума сегодня, 18 марта, рассмотрит законопроект, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Он включает комплекс из почти 30 мер, в том числе введение новых правил по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подробности проекта закона привел в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива предполагает:

закрепление возможности онлайн-обмена данными между госорганами, банками и цифровыми платформами;

обязательную маркировку звонков (на экране телефона будет отображаться наименование организации);

для работников госорганов, банков и операторов связи — запрет на общение с гражданами и клиентами в мессенджерах;

отказ от получения рассылок, спам-звонков и вызовов с абонентских номеров, не входящих в российскую систему, а также инициированных с использованием виртуальных телефонных станций;

возможность запретить заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия.

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества, причем пятую часть преступлений составляют кражи с банковского счета, уточнил господин Володин.

В Госдуме также рассматривается законопроект о создании систем противодействия мошенничеству. Ко второму чтению он будет дополнен новой формой работы организаций с биометрией граждан, выяснил «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Личность разложат на векторы».