Госдолг платежом красен

Счетная палата предупредила о рисках для бюджета из-за роста процентных расходов. Аудиторы опасаются, что условиях неопределенности государство не сможет расплатиться с держателями гособлигаций. В прошлом году Россия потратила на обслуживание долга рекордную сумму — 2,3 трлн руб. Это на треть больше, чем было в 2023-м, следует из доклада ведомства. Сейчас на обслуживание займов идет около 6% расходной части бюджета. Основной рост пришелся на внутренний долг, который увеличился на 14% и превысил 23 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аудиторы предупреждают, что ускорение инфляции или ухудшение макроэкономической ситуации могут привести к росту расходов на обслуживание этого внутреннего долга. Основной же фактор риска — в высокой ключевой ставке, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров: «Основная история, которая возникает здесь, — это то, что на Минфине висит порядка 25-27 трлн руб. процентного риска в виде различного рода программ: субсидируемых ипотек, кредитов промышленности и так далее. В бюджет заложена среднегодовая ставка в районе 15%, а наша оценка в этом году — ее уровень около 19,5%, то есть где-то примерно плюс 4 п. п. к заложенным в бюджет показателям и риск выплат на субсидирование долгов и кредитов в районе 1 трлн руб. Но эта сумма не настолько критичная, чтобы бюджет не вытянул».

Государственный долг России превысил 29 трлн руб., это 14,5% ВВП. Показатель вырос год к году на 13,5%. При этом внешний долг в иностранной валюте снизился на $1,2 млрд, но в рублевом эквиваленте он увеличился на 500 млрд. Сейчас общая сумма превышает $52 млрд. Рисков обслуживания займов пока нет, тем не менее критический порог все ближе, подчеркнул директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Я бы в краткосрочной перспективе точно об этом не говорил, на горизонте года-двух это вообще не проблема.

Думаю, что с этой бедой вполне можно справиться, если правильно прогнозировать процентные расходы, а самое главное — контролировать инфляцию и, соответственно, рост издержек по обслуживанию госдолга.

Ведь фактором нарастания этих расходов выглядит не только увеличение процентной ставки, но и еще рост размера самого долга, который связан с дефицитом бюджета. Продолжит дефицит расти, будут расти и эти самые расходы. Коллеги не так давно подсчитали, что для России предельной величиной государственного долга является отметка в 20% от ВПП. В общем, она не так далека от нас, как может показаться».

В ближайшие три года расходы на обслуживание госдолга будут расти, это предусмотрено федеральным бюджетом. На 2025-й заложено почти 3,2 трлн руб., а к 2027-му — еще на 40 млрд руб. больше. Объем самого займа к этому времени достигнет почти 45 трлн руб.

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Светлана Белова