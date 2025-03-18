Глава ВТБ: у ОСК нет средств на покупку верфи «Звезда»

Сделка по вхождению судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) отменена. У госхолдинга нет средств на покупку верфи. Об этом заявил глава ВТБ (MOEX: VTBR), председатель совета директоров ОСК Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, у верфи эффективный собственник, который продолжит свою работу.

«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в ОСК в ноябре 2024 года. ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. Она была основана в 2007 году по указу Владимира Путина. В 2023 году президент передал ОСК в доверительное управление банку ВТБ.

Судостроительный комплекс «Звезда» находится в Приморском крае, его строительство началось в 2009 году по поручению президента. В 2013 году к созданию новой верфи привлекли «Роснефть». Сейчас «Звезда» принадлежит АО «Современные технологии судостроения», которое возглавляет вице-президент «Роснефти» Константин Лаптев. С момента создания верфи на воду спущено 12 судов из более 60 общим дедвейтом 3 млн тонн, находящихся в портфеле заказов комплекса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Что известно о ССК “Звезда“».