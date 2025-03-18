ЦБ обязал банки добавить в приложения спецкнопку для жертв мошенников

Центробанк (ЦБ) обязал крупные банки с 1 октября добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию. Также с октября все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета мошенников с помощью токенизированных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, с 29 марта банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты и обо всех операциях по счету ребенка. Способ информирования прописывается в договоре с банком, уточняется в пресс-релизе ЦБ.

Сбербанк сообщал, что в 2024 году понесенный россиянами ущерб от телефонного мошенничества составил не менее 295 млрд руб. В Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что переводы нужно замораживать на двое суток на стороне получателя. Свою инициативу НСФР направил в ЦБ. Кроме того, получателей подозрительных трансакций предлагают на месяц лишить возможности закрыть счет и вывести остатки.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Трудности переводов».