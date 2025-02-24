Когда демократы бездействуют

Спустя месяц после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские избиратели-демократы испытывают растущее недовольство не только политикой нового президента, но и бездействием своих лидеров. Эксперты предупреждают: если Демократическая партия не изменится, то может погрузиться в кризис на десятилетия, как это было после прихода к власти республиканца Рональда Рейгана. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер

Фото: Jacquelyn Martin, File / AP Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер

Фото: Jacquelyn Martin, File / AP

Социологические исследования позволяют по-разному трактовать общественные настроения по итогам первых недель правления Дональда Трампа. С одной стороны, компания Gallup сообщила, что деятельность президента сейчас поддерживают 45% избирателей, и констатировала: с 1953 года у всех американских руководителей по итогам первого месяца правления показатели были выше. Единственное исключение — тот же Дональд Трамп в 2017 году. С другой стороны, как отметил портал Real Clear Polling, «Трамп никогда не был таким популярным, как сейчас».

Впрочем, с какой стороны ни посмотри, у демократов все значительно хуже.

Как написала газета The New York Times, демократические избиратели, которые были вынуждены смириться с победой Дональда Трампа, испытывают ярость не только из-за действий новой администрации, но и из-за того, как реагируют на поражение лидеры их родной партии.

В 2024 году избиратели Демократической партии вяло роптали в связи с решением Джо Байдена снова баллотироваться. Потом они переживали из-за поражения вице-президента Камалы Харрис и весьма слабого выступления партии на выборах в Конгресс, где демократы не получили большинства ни в одной из двух палат. А сейчас рядовых демократов больше всего злит то, что законодатели, за которых они голосовали, даже не пытаются противостоять происходящему в Вашингтоне, где команда Дональда Трампа, по сути, занимается демонтажем общественно-политического уклада Америки.

Согласно новому опросу Quinnipiac University, 68% зарегистрированных избирателей не одобряют то, что делает Демократическая партия в Конгрессе,— это рекордный уровень недовольства с тех пор, как исследовательский институт стал задавать этот вопрос в 2009 году.

Лишь 21% избирателей поддерживают действия законодателей-демократов.

Для сравнения, действия Республиканской партии в Конгрессе поддерживают 40% всех избирателей, включая подавляющее большинство избирателей-республиканцев. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. 52% негативно отзываются о деятельности республиканцев в Конгрессе — это тоже лучший показатель за всю историю наблюдений для Республиканской партии. По данным Quinnipiac University, доля избирателей, отрицательно относящихся к Республиканской партии, например, в 2017 году, когда Дональд Трамп впервые попал в Белый дом, колебалась в районе 60%.

Одна из проблем демократов — отсутствие среди них политика, который мог бы составить конкуренцию Дональду Трампу и сделать серьезную заявку на выборы 2028 года.

По данным издания The Atlantic, демократы активно ищут нового лидера, но пока поиски не привели к успеху.

Показательно, что после того, как Дональд Трамп помиловал участников беспорядков 6 января 2021 года, многие демократы ждали, но не услышали гневных комментариев от восходящих партийных звезд, например губернаторов Мэриленда и Калифорнии Уэса Мура и Гэвина Ньюсома, а также от бывшего министра транспорта Пита Буттиджича. Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер, еще один кандидат на номинацию от партии в 2028 году, заявила по этому поводу: «Я не ищу ссор. Я всегда нацелена на сотрудничество».

Некоторые влиятельные демократы, которые не раз атаковали Дональда Трампа, и вовсе рассуждают о компромиссах с ним

Например, губернатор Ньюсом, которого кулуарно рассматривали в качестве претендента на номинацию вместо Джо Байдена в 2024 году, пообещал наложить вето на инициативу местных демократов, выступивших за ограничение сотрудничества штата с федеральными иммиграционными властями. Другой демократ, пошедший в этом вопросе против генеральной линии партии,— мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который пообещал сотрудничать с федеральными властями в области миграции и даже присутствовал на инаугурации Дональда Трампа. Однопартийцы уверены, что мэр «продался» федеральным властям после спорного решения Минюста США снять обвинения в коррупции против него.

На этом фоне, по данным опроса CNN, 58% демократов и независимых избирателей, склоняющихся к Демпартии, считают: эта политическая сила остро нуждается в серьезных изменениях или полном реформировании. В противном случае ей может грозить то же самое, что было в 1980-х годах, когда приход президента-республиканца Рональда Рейгана погрузил Демпартию в кризис продолжительностью в четверть века. Тогда на пяти президентских выборах с момента победы консерваторов в 1980 году кандидатам от Демократической партии удавалось набрать в среднем 228 голосов выборщиков (для победы в гонке за Белый дом необходимо 270 голосов). И это не очень обнадеживающая историческая аналогия для Демократической партии.

Екатерина Мур