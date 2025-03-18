Цена квадратного метра в новостройках Симферополя составила 155 тысяч рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Симферополя составляет 155 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon. По данным аналитиков, в 2024 году на полуострове было совершено около 2,6 тыс. сделок купли-продажи жилой недвижимости в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего на начало 2025 года в Крыму и Севастополе строилось 104 проекта многоквартирной и апартаментной недвижимости. Общее число квартир и апартаментов в возводимых комплексах составляет 46 тыс. ед., их площадь 2,2 млн кв. м. В том числе 26 проектов, или 0,6 тыс. кв. м строится в Симферополе и других населенных пунктах центральной части Крыма.

«Все это жилые проекты, среди которых преобладает массовый сегмент. Но за последнее время вышло несколько современных качественных комплексов бизнес-класса в региональном центре. Остальной объем строительства распределен между приморскими зонами»,— говорит директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

По ее словам, на долю Крыма сегодня приходится порядка 40–45% возводимой жилой и апартаментной недвижимости черноморского побережья. Всего на полуострове строится 1,6 млн кв. м. Центрами девелоперской активности выступают Большая Ялта (преимущественно Алушта), Евпатория и Саки, Севастополь.

«По нашим подсчетам, на побережье Крыма и в Севастополе в 2024 году было продано около 12 тыс. квартир и апартаментов. Число сделок выросло в два раза по сравнению с 2023 годом. Главным фактором роста стало развитие на полуострове банковского сектора, что, с одной стороны, расширило доступность ипотеки, а с другой стороны, дало доступ к проектному финансированию для крупных проектов»,— резюмирует госпожа Змиевская.

Дмитрий Михеенко