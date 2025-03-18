Инсулин прописался в РФ

Российские фармпроизводители планомерно отбирают у международных компаний доли в сегменте продаж инсулина, используемого в терапии пациентов с диабетом. Только в госзакупках по итогам 2025 года на местные компании придется почти 44% контрактов, прогнозируют отраслевые эксперты. В прошлом году государство закупило средств с содержанием инсулина более чем на 27 млрд руб. А с учетом аптечных продаж таких лекарств их оборот в целом достиг почти 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По итогам 2025 года доля российских производителей инсулина в госзакупках по всей РФ увеличится на 2–3 процентных пункта, прогнозирует гендиректор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Макаркина. По ее словам, этому способствуют в том числе преференции таким компаниям на госторгах. По результатам 2024 года, как следует из данных аналитической компании DSM Group, в общем объеме госзакупок препаратов с содержанием инсулина на долю российских компаний в денежном выражении пришлось 27,2%, или 7,4 млрд руб., в натуральном — 41,7%, или 5,6 млн штук.

Препараты с содержанием инсулина закупаются для пациентов с сахарным диабетом. В России это заболевание на текущий момент диагностировано примерно у 5 млн человек.

Более 90% продаж инсулина осуществляется на госторгах. В 2024 году через этот канал производители реализовали 13,64 млн упаковок на общую сумму 27,43 млрд руб., что, соответственно, на 6,6% и 10,4% меньше год к году, подсчитали для “Ъ” в DSM Group.

В топ-5 крупных контрагентов госзаказчиков вошли такие российские компании, как «Герофарм», поставившая в прошлом году 3,68 млн упаковок средства на 5,09 млрд руб., завод «Медсинтез» (1,22 млн упаковок на 1,72 млрд руб.) и «Фармстандарт» (780 тыс. упаковок и 652,6 млн руб. соответственно). Первые две строчки по-прежнему занимают французская Sanofi, поставившая в 2024 году по госконтрактам 3,95 млн упаковок средств с содержанием инсулина на 10,79 млрд руб., и датская Novo Nordisk (3,04 млн упаковок на 8,01 млрд руб.).

Топ-10 производителей инсулина на российском рынке по объему госзакупок в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Компания Страна происхождения Объем продаж в деньгах (млн руб.) Изменение год к году (%) Объем продаж в упаковках (тыс.) Изменение год к году (%) Sanofi Франция 10794,7 –10,7 3951,2 0,5 Novo Nordisk Дания 8012,9 –17,5 3041,4 –23 «Герофарм» Россия 5095,1 –5,8 3682,1 –0,1 Завод «Медсинтез» Россия 1729,1 8 1228,7 –6,6 «Фармстандарт» Россия 652,6 –13,6 780,8 –23,2 «Эндодженикс» Россия 295,4 1541,8 141,3 2039,4 Swixx Biopharma Швейцария 248,9 –54,2 153 –55,2 GlaxoSmithKline Великобритания 217,1 2832,8 256,1 2756,4 «Фармсинтез» Россия 200,4 2567,6 251,2 1024,6 «Профитмед» Россия 146,6 –59 54,3 –58,5 Открыть в новом окне Источник: DSM Group.

В «Герофарме» сообщили “Ъ”, что выпускают биоаналоги практически всех существующих в мире видов инсулина. В Novo Nordisk отметили, что поставляют для 700 тыс. пациентов препараты на основе инсулина, произведенные на российском заводе. В Sanofi не ответили на вопросы “Ъ”.

Продажи инсулина в аптечном сегменте значительно меньше, так как большая часть граждан с диагностированным диабетом получают лечение бесплатно. Но в случае дефектуры пациенты зачастую вынуждены покупать препараты за свой счет. По данным DSM Group, в фармрознице в 2024 году продано 1,38 млн упаковок на общую сумму в 2,41 млрд руб. Это больше год к году на 8,3% и 20,4% соответственно.

Самый серьезный прирост реализации в рознице демонстрируют российские производители. У «Герофарма» продажи в натуральном выражении выросли почти на 127% год к году, до 94,3 тыс. упаковок, в денежном — на 138,3%, до 165,8 млн руб. У «Фармстандарта» эти показатели увеличились на 28,3%, до 61,8 тыс. упаковок, и на 24,3%, до 66,6 млн руб. В аптечном сегменте доля российских фармпроизводителей в 2025 году может вырасти максимум на 1%, считает Ольга Макаркина. «Потребители за свой счет покупают в основном зарубежные лекарства, доверие к которым выше»,— поясняет она.

С начала 2000-х годов сегмент продаж инсулина был серьезно монополизирован и на нем было представлено всего несколько международных компаний, констатирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но сейчас ситуация меняется, поскольку на рынок выходят российские производители, которые пытаются занять все большую его долю. Местным компаниям удается обеспечивать конкурентоспособную цену, они производят препараты по полному циклу, поэтому мало зависят от поставок из-за рубежа, отмечает господин Беспалов.

По мнению эксперта, в госсегменте доля российских производителей инсулинов будет планомерно расти. Но он осторожен в конкретных оценках, так как расстановка сил в сегменте будет сильно зависеть от итоговых параметров формирующегося в стране перечня стратегически значимых препаратов (см. “Ъ” от 6 марта). Производители лекарственных средств, которые будут включены в этот список, получат дополнительную господдержку.

Виктория Колганова