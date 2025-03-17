Курьерам доставляют зарплаты

Московским курьерам платят на 20% больше, чем людям с высшим образованием. К таким выводам пришли специалисты SuperJob. Так, согласно исследованию, зарплатные предложения для столичных курьеров за год выросли на 40%, до 130 тыс. руб. Для сравнения: в марте медианная зарплата специалистов с высшим образованием составила 105 тыс. В сервисе «Авито Работа» зимой также наблюдали подобную динамику.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

У отраслей, в которых трудится неквалифицированный персонал, есть возможность предлагать такие высокие зарплаты, объясняет президент портала SuperJob Алексей Захаров: «Зарплаты неквалифицированного персонала обусловлены спросом, а спрос рождает большой дисбаланс в экономике, при котором отрасли, которые массово нанимают неквалифицированный персонал, имеют огромные финансовые преференции относительно реального сектора. Размер этих преференций на сегодняшний день составляет порядка 4 трлн руб. в год. При этом мы наблюдаем дефицит кадров абсолютно во всех сферах, и курьеров тоже не хватает. Но работодатели последних могут себе позволить нанимать и платить большие зарплаты, чем реальный сектор».

Как отмечают эксперты, разрыв в зарплатах квалифицированных и неквалифицированных специалистов — это общемировая тенденция. Например, по данным портала ZipRecruiter, в марте курьеры в Нью-Йорке получали порядка $30 в час, их средний годовой доход превышает $60 тыс., а учителя — около $50 тыс. в год. Однако этот взрыв зарплатного предложения скоро пойдет на спад, уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов: «Конечно, некорректно сравнивать заработную плату подобным образом. Работники с высшим образованием в разных сферах могут получать в разы больше, чем курьеры. Но, к сожалению, нет такой жесткой закономерности, что человек, получивший высшее образование, обязательно будет получать зарплату выше, чем лица, не имеющие такового.

Да, есть профессии, которые требуют высшего образования, но там низкая заработная плата, в основном это относится к бюджетным секторам — те же воспитатели детских дошкольных учреждений с высшим образованием, работники культуры. Это специфика рынка труда.

Возвращаясь к теме высоких зарплат курьеров, это ситуационное событие, через какое-то время все выровняется, как было в свое время с таксистами. Тоже многие им завидовали, а сейчас этим достаточно сложно себе на жизнь заработать. Года через два-три, наверное, увидим выравнивание спроса, и наверняка появятся другие профессии-лидеры по уровню зарплат».

В Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний “Ъ FM” рассказали, что средняя зарплата курьера в марте этого года составила около 90 тыс. руб., плюс по сравнению с мартом 2024-го — порядка 20%. Дальнейшего взрывного роста зарплатных предложений ждать не стоит, считает президент ассоциации Александр Митюков. При этом, по его словам, издержки компаний на привлечение и удержание курьеров увеличиваются: «Мы не фиксируем отток кадров из стратегически важных отраслей экономики в сектор доставки. В основном в доставку приходят люди из ЖКХ. Предполагаем, что рост по вознаграждениям и зарплатам в текущем году составит по Москве порядка 7-10%, не более. Средняя зарплата — около 90 тыс., при этом автокурьеры получают чуть больше.

Безусловно, рынок доставки растет, и конкуренция за курьеров идет достаточно жесткая внутри сектора, но рынок достаточно сбалансирован, и в целом мы не видим особых перспектив роста вознаграждений и зарплат доставщиков.

Все сервисы доставки в начале 2025 года отметили увеличение издержек на привлечение и удержание сотрудников. Два-три месяца курьер работает в одной службе, а потом может переходить в другую. И компании прикладывают максимальные усилия, чтобы сократить текучку кадров. Сюда относятся и поощрительные программы, корпоративные бонусы. Многие курьеры умудряются работать сразу в нескольких сервисах».

По данным SuperJob, хорошо зарабатывают не только столичные курьеры. Например, в марте медианная зарплата доставщика в Санкт-Петербурге составляла 105 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 90 тыс. А в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске курьеры получали по 85 тыс. руб.

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Анна Кулецкая