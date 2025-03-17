Первые шесть кандидатов заявились на праймериз ЕР в нижегородскую думу

По стоянию на 17 марта поступило шесть заявок от кандидатов на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в гордуму Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом ни одного заявления от действующих депутатов гордумы, избранных в текущий созыв от этой партии, пока не поступило.

Стать кандидатами в депутаты претендуют руководитель направления в ООО «Интернет-агентство Р52.РУ» Александр Колбин (округ №1), водитель муниципального учреждения «Автохозяйство управления делами администрации г. Нижнего Новгорода» Рустам Зяитов (округ №2), исполнительный директор ООО «Гидроконтракт» Максим Сурков (округ №7), гендиректор ООО «Нижегородский Велосипедный Завод» Дмитрий Орлов (округ №9), старший группы по борьбе с контрафактом в ООО «Автоконтракты» Максим Чувашев (округ №21) и гендиректор ООО «Балаклава-НН» Саит Умеров (округ №28).

Как писал «Ъ-Приволжье», прием заявок на праймериз начался 5 марта и продлится до 24 апреля. В гордуму Нижнего Новгорода партийное голосование пока проводят по существующим 35 округам. После объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа в обновленную думу должны добавиться еще четыре округа.

Ирина Швецова