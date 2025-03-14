Главные новости за 14 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе на территории нефтебазы загорелся резервуар после атаки БПЛА. Нападение дронов произошло в ночь на 14 марта.

В Новороссийске спасатели продолжают тушение пожара на мусорном полигоне. Возгорание охватило 2,5 тысячи «квадратов».

Экс-депутата в Новороссийске подозревают в вымогательстве 500 млн рублей. По версии следствия, чиновник требовал сумму от местного бизнесмена.

Сотрудники ООО «Кама Шиппинг» пожаловались на невыплату зарплаты. Один из заявителей также требует компенсацию за личные вещи, потерянные при крушении «Волгонефть-212» .

На Бугазской косе в Краснодарском крае обнаружили 40 мертвых птиц. О причинах гибели пернатых не сообщается.

Оборот предприятий потребсферы на Кубани в январе 2025 года вырос на 7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 33,6 млрд руб. и составил 490,8 млрд руб.

В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья. Спрос на квартиры сохраняется.

Завершение строительства «замка» на Затоне в Краснодаре признали нецелесообразным.

В Краснодаре 12 тысяч гектаров земли засеют яровыми культурами.