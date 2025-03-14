Сотрудники ООО «Кама Шиппинг» пожаловались на невыплату зарплаты

Два сотрудника ООО «Кама Шиппинг» обратились в Государственную инспекцию труда с заявлением о невыплате заработной платы. Один из заявителей – электромеханик с танкера «Волгонефть 212» – дополнительно требует компенсацию за личные вещи, потерянные при крушении судна. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки достоверности предоставленной информации компания-работодатель объяснила задержку выплат арестом расчетных счетов предприятия.

Заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае по правовым вопросам Ирина Зройчикова сообщила, что по результатам рассмотрения обращений объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства с разъяснением положений ч. 6 ст. 136 (заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца), ст. 236 ТК РФ (установлена материальная ответственность работодателя за задержку причитающихся работнику выплат). В прокуратуру Пермского края направлены документы для согласования внеплановой проверки в отношении ООО «Кама Шиппинг».

Алина Зорина