Оборот предприятий потребсферы на Кубани вырос на 7%

В Краснодарском крае оборот предприятий потребительской сферы в январе 2025 года вырос на 7%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель увеличился на 33,6 млрд руб. и составил 490,8 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

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Руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный рассказал, что увеличение оборота предприятий общественного питания, торговли и бытовых услуг является важным индикатором экономического благосостояния Кубани.

Оборот оптовой торговли достиг 239,6 млрд руб., продемонстрировав рост на 3,5%. Розничный товарооборот увеличился до 277,9 млрд руб. (+10,6%), а оборот общественного питания вырос на 15,9% и составил 12 млрд руб. Бытовые услуги, в свою очередь, продемонстрировали рост на 21,5% и были представлены оборотом в 11,2 млрд руб. По итогам 2024 года средняя заработная плата составила 62,4 тыс. руб., что на 15,8% больше, чем годом ранее.

Алина Зорина