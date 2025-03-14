В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне

Пожарные продолжают тушить огонь на мусорном полигоне в Новороссийске. Ликвидация велась всю ночь, площадь возгорания составляет 2,1 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Сейчас специалисты продолжают отсыпку грунтом и пролив водой очагов пожара. Ведется круглосуточное дежурство лесопожарного центра и представителей администрации.

В тушении огня участвуют 90 человек и 61 единица спецтехники. Выполнено 441 рейсов самосвалов, завезено 6,6 тыс. куб. м грунта.

Возгорание произошло 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Прокуратура проводит проверку.

Алина Зорина