На Бугазской косе обнаружили 40 мертвых птиц

На Бугазской косе в Краснодарском крае по итогам волонтерской работы обнаружили 40 мертвых птиц. С места вывезли 407 мешков загрязненного мазутом песка, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича

На Бугазской косе работали 270 волонтеров из различных организаций. С деликатной очисткой песка они прошли около 500 м и собрали более 14 т замазученного грунта.

Специалисты также заменили восемь пролетов (200 м) сетей и заготовили еще 2 тыс. м для установки в ближайшее время.

Алина Зорина