В Краснодаре 12 тысяч гектаров земли засеют яровыми культурами

В Краснодаре яровыми культурами планируют засеять 12 тыс. га земли. Аграриев обеспечили семенами, удобрениями, сельскохозяйственной техникой и средствами защиты растений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил заместитель главы Краснодара Максим Онищенко, в 2025 году будут активно внедрять инновационные технологии и методики, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Власти планируют обновить парк сельхозтехники и внедрить высокоурожайные сорта и гибриды. Кроме того, запланировано улучшение селекционно-племенной работы в животноводстве, техническое перевооружение пищевой промышленности и участие в нацпроекте «Производительность труда».

Под урожай посеяли 11,8 тыс. га озимых колосовых культур, из них 11 тыс. га пшеницы. На площади 5,6 тыс. га проводится ранневесенняя подкормка азотными удобрениями.

Агропромышленный комплекс города располагает 44,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них 31,3 тыс. га занимают пашни, 4,8 тыс. га — многолетние насаждения, а 2,4 тыс. га — пастбища.

Производственную деятельность осуществляют 17 сельскохозяйственных предприятий, 513 фермерских хозяйств и около 16 тыс. личных подсобных хозяйств. Кроме того, пищевая и перерабатывающая промышленность представлена 86 предприятиями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2025 году площадь посева яровых культур составит 1,8 млн га. В центральных районах региона первыми приступили к весенним полевым работам.

Алина Зорина