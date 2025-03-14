Экс-депутата в Новороссийске подозревают в вымогательстве 500 млн рублей
Правоохранительные органы Краснодарского края задержали бывшего депутата из Новороссийска по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. По данным следствия, 57-летний экс-чиновник требовал от местного бизнесмена 500 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сотрудники МВД при поддержке регионального УФСБ провели проверку по факту вымогательства. Следователи установили, что подозреваемый, выступая как заинтересованное лицо в конфликте при разделе наследства, угрожал предпринимателю, ссылаясь на якобы имеющееся у него покровительство ФСБ России и связи в контрольно-надзорных органах Кубани.
Бывшего чиновника задержали в ходе оперативного эксперимента при получении половины вымогаемой суммы. После задержания подозреваемого поместили в изолятор временного содержания УМВД России по Краснодару.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Решением суда фигурант заключен под стражу.