Пожар на полигоне ТКО в Новороссийске охватил 2,5 тысячи «квадратов»

Площадь очагового горения и тления на мусорном полигоне в Новороссийске охватила 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пожар на объекте возник в ночь на 13 марта. Причины возгорания будут определены после полной ликвидации огня и проведения необходимых экспертиз. Глава города Андрей Кравченко поручил своему заместителю и руководителю района контролировать ситуацию на месте.

По информации оперштаба Кубани, сейчас пожарные расчеты продолжают ликвидацию огня. Из-за смены направления ветра пламя переместилось в верхнюю часть свалки. Густое задымление существенно затрудняет работу спасателей.

Для усиления группировки привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов. Учитывая переменчивость ветра и сильное задымление, пожарные изменили тактику тушения.

Всего в работах задействовано 64 единицы специальной техники. Выполнено 894 рейса самосвалов, доставивших 13,3 тыс. куб. м грунта для засыпки очагов возгорания.

Экологи отмечают, что на данной свалке пожары возникают регулярно. По их мнению, внутренний процесс горения может стать необратимым, и по мере накопления метана полигон будет периодически воспламеняться.

Мусорный объект расположен в урочище горы Щелба, недалеко от села Абрау-Дюрсо и вблизи густонаселенного жилого массива. Вместимость полигона составляет 160 тыс. тонн отходов ежегодно. Ранее контрольный пакет оператора полигона ООО «Терра-Н» (71,67%) перешел к руководителю московского АО «Бизнес Альянс» Александру Чекрыгину.

Нурий Бзасежев