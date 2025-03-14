Завершение «замка» на Затоне в Краснодаре признали нецелесообразным

Компания «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», обследовавшая по заказу администрации Краснодара долгострой «замок» на Затоне, признала завершение его строительства нецелесообразным. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

Ранее, в январе 2025 года, власти города привлекли компанию для оценки технического состояния объекта и возможности его дальнейшей эксплуатации. В рамках обследования специалисты «Крайтехинвентаризации» выявили повреждения конструкций, несоответствие противопожарным нормам и охарактеризовали здание как ограниченно-работоспособное.

Согласно выводам экспертов, затраты на реконструкцию и устранение дефектов сопоставимы со стоимостью строительства нового здания. В результате было рекомендовано отказаться от завершения проекта.

Строительство «замка» на Затоне началось в 2009 году силами ГК «СМС», но завершено не было. Позднее объект выкупило ООО «Кубаньторг», намеревавшееся разместить в нем культурно-развлекательный центр. Стоимость достройки оценивалась в 295 млн руб., но инвестора привлечь не удалось.

В 2022 году здание перешло в управление муниципалитета, а в 2023 году передано в бессрочное пользование МБУК «Краснодарские парки». Рассматривалась идея его адаптации под Центр детского творчества с технопарком, лабораториями и музеем, однако дальнейшая реализация проекта теперь под вопросом.

Вячеслав Рыжков