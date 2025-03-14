Главные новости за 14 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взятках в АО «Балтийский завод». Речь идет о старших мастерах малярного участка достроечно-малярного цеха Сергее Ляховиче и Алексее Шаганове, мастерах Сергее Чигодайкине и Денате Тлеубаеве, а также начальнике участка машиностроения достроечно-малярного цеха Ираклии Одишарии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что разводной мост через Неву в составе ШМСД планируют ввести, не дожидаясь окончания строительства всей магистрали. Переправа появится в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Очередной случай поджога вышки сотовой связи произошел в Выборгском районе Петербурга. О ночном возгорании на улице 1 Мая у дома 54 сообщает утром 14 марта 78.ru. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы возгорания на самой вышке и прилегающих к ней шкафах. Оборудование принадлежит ПАО «Вымпелком» (оператор «Билайн»).

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» создал АО «Романов», приоритетом для которого станет выпуск грузовиков БАЗ. В акционерное общество также перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva.

Новым владельцем земельного участка на улице Профессора Попова, 38 (территория бывшего завода «Ригель») стала дочерняя компания ГК «Евроинвест» — ООО «СЗ "Евроинвест Петроградская"». Застройщик переоформил на себя полученное год назад компанией ООО «Титан Демонтаж Строй» разрешение на строительство в этой локации нового ЖК.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора. Объекты находятся в оперативном управлении ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» и предлагаются в аренду на 3 года. Торги предполагается провести 10 апреля.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в парламент проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Авторы уверены, что такая инициатива поможет укрепить институт семьи и материнства.

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) на данный момент составляет 990 тысяч рублей. С 17 марта цена билета возрастет до 1,2 млн рублей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предложил штрафовать кикшеринговые компании, если их электросамокаты мешают уборке. Свою инициативу парламентарий изложил в личном Telegram-канале.

Глава корпорации PMI, совладелец билетного сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн продал здание на набережной реки Мойки, 7. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Деловой Петербург». По информации издания, покупатель связан с владельцем зданий на набережной Мойки, 26, и проекта на Гороховой, 1.