Мешающие уборке самокаты предложили обложить штрафами

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предложил штрафовать кикшеринговые компании, если их электросамокаты мешают уборке. Свою инициативу парламентарий изложил в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Баразгова Фото: Альбина Баразгова

Господин Цивилев предложил в этом плане приравнять СИМ к автомобилям. Соответствующую идею он направил в Государственную административно-техническую инспекцию.

Согласно действующему законодательству, водитель должен заплатить штраф, если транспортное средство мешает проезду спецтехники. Для граждан его сумма составит от 3000 до 5000 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5000 до 40 тыс. рублей, а для юридических от 150 до 500 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что операторы кикшеринга и власти Петербурга обсуждают создание нескольких парковок в транзитных зонах.

Татьяна Титаева