Разводной мост через Неву начнет работу раньше завершения строительства ШМСД

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что разводной мост через Неву в составе ШМСД планируют ввести, не дожидаясь окончания строительства всей магистрали. Переправа появится в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект моста в створе Зольной и Фаянсовой улиц в рамках проекта Широтной магистрали

Фото: Telegram-канал губернатора Петербурга Александра Беглова Проект моста в створе Зольной и Фаянсовой улиц в рамках проекта Широтной магистрали

Фото: Telegram-канал губернатора Петербурга Александра Беглова

Градоначальник подчеркнул, что мост появится до окончания строительства последнего крупного объекта ШМСД — развязки магистрали с КАД. Это случится примерно в 2028-2029 году. Переправа заберет на себя транзитные потоки восточного направления — в сторону Вологды и Петрозаводска.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беглов заявил о завершении первого этапа проекта ШМСД — открытии рабочего движения по Витебской развязке. В настоящий момент подписано концессионное соглашение на строительство, финансирование и эксплуатацию II — IV этапов.

Андрей Маркелов