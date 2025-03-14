Миллиард на производство труб в Татарстане и два месяца в СИЗО за наезд на пешеходов

Компания «РГК групп» инвестировала 1 млрд руб. в производство труб в Татарстане. Из инвестированных средств более 750 млн руб. пошло на покупку нового оборудования, еще 200 млн руб. — на ремонт уже имеющегося.

Таксиста, сбившего 11 человек на остановке в Казани, заключили под стражу на 2 месяца. 10 марта в Казани таксист, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку на улице Вишневского. В результате пострадало 11 человек. 9 из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Татарстане почти 800 млн руб. выделят на замену слоев износа трассы М-7 «Волга». Планируется обновить около 87 км трассы. Завершение всех работ запланировано до 1 сентября 2025 года.

В Татарстане участники СВО и многодетные семьи получат приоритет для соцконтрактов. Минтруд Татарстана разработал проект постановления, предусматривающий приоритетное заключение социальных контрактов с многодетными семьями и участниками СВО. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев назвал Татарстан лидером по цифровизации в сельском хозяйстве в 2024 году. Дмитрий Патрушев рассказал, что в топ-3 регионов России по цифровизации агропромышленного комплекса также входят Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил отчитаться главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому о ходе проверки по факту жестокого обращения учительницы с учениками в одной из казанских школ. По данным публикаций, женщина регулярно повышала голос на детей, допускала оскорбления в их адрес, а в одном из случаев во время урока схватила девятилетнего мальчика и ударила его о стену.

В Татарстане на карантин закрыли 17 классов из-за гриппа и ОРВИ. Больше всего закрытых классов зафиксировано в Казани (9), Набережных Челнах (3), а также в Заинском, Нижнекамском и Альметьевском районах (по одному и три класса соответственно). При этом ни одна школа не закрыта полностью.

В Казани с 14 марта отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина. Изменения введены для снижения аварийности из-за роста ДТП на данном участке.

В Казани подписали соглашение о сотрудничестве для защиты популяции снежного барса. Оно было заключено на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

Из Казани в Горно-Алтайск планируется запустить круглогодичные авиарейсы. Сейчас пассажирские авиаперевозки между столицами двух республик.

Дарья Сайфиева