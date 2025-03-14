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В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

В Казани с 14 марта отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“В случае необходимости стоит совершить поворот направо после кольца”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения введены для снижения аварийности из-за роста ДТП на данном участке.

Артём Дергунов

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