В Казани с 14 марта отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“В случае необходимости стоит совершить поворот направо после кольца”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения введены для снижения аварийности из-за роста ДТП на данном участке.

Артём Дергунов