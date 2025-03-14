В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина
В Казани с 14 марта отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В Казани с 14 марта отменили левый поворот на перекрестке Хакима и Нигматуллина
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
“В случае необходимости стоит совершить поворот направо после кольца”, - говорится в сообщении пресс-службы.
Изменения введены для снижения аварийности из-за роста ДТП на данном участке.