Минтруд Татарстана разработал проект постановления, предусматривающий приоритетное заключение социальных контрактов с многодетными семьями и участниками СВО. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане участники СВО и многодетные семьи получат приоритет для соцконтрактов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Татарстане участники СВО и многодетные семьи получат приоритет для соцконтрактов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Помимо установления приоритетных категорий получателей, проект уточняет процедуру расчета среднедушевого дохода, расширяет основания для отказа в помощи и регламентирует порядок возврата средств при нецелевом использовании. При этом базовое требование остается неизменным — право на помощь возникает, если доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения.

Подробнее читайте в материале «Соцконтракт пойдет по приоритетному списку».

Анар Зейналов