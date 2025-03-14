В Татарстане участники СВО и многодетные семьи получат приоритет для соцконтрактов
Минтруд Татарстана разработал проект постановления, предусматривающий приоритетное заключение социальных контрактов с многодетными семьями и участниками СВО. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В Татарстане участники СВО и многодетные семьи получат приоритет для соцконтрактов
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Помимо установления приоритетных категорий получателей, проект уточняет процедуру расчета среднедушевого дохода, расширяет основания для отказа в помощи и регламентирует порядок возврата средств при нецелевом использовании. При этом базовое требование остается неизменным — право на помощь возникает, если доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения.
Подробнее читайте в материале «Соцконтракт пойдет по приоритетному списку».