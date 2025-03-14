В Казани подписали соглашение о сотрудничестве для защиты популяции снежного барса

В Казани подписали соглашение о сотрудничестве для защиты и повышения популяции снежных барсов на базе Научного центра «Снежный барс» в Алтае. Документ позволит реализовывать совместные научные программы в образовательной и научно-технической сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Соглашение было заключено на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

В подписании участвовали: президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов и председатель попечительского совета Центра «Ирбис» Али Узденов.

После подписания соглашения компания «Татнефть», поддержавшая строительство комплекса объектов центра, передала сертификат на объекты Научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» консорциуму стратегических партнеров. Этот центр будет заниматься реинтродукцией снежных барсов и других редких видов Алтая, включая особей из Киргизии и Монголии.

Научный центр был создан в 2022 г. по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он включает лабораторию, ветеринарный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников.

Влас Северин