Глава СК России Александр Бастрыкин поручил отчитаться главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому о ходе проверки по факту жестокого обращения учительницы с учениками в одной из казанских школ. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить о жестоком обращении учительницы с учениками в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить о жестоком обращении учительницы с учениками в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В СМИ и соцсетях появились сообщения о противоправных действиях учительницы в отношении несовершеннолетних учащихся. По данным публикаций, женщина регулярно повышала голос на детей, допускала оскорбления в их адрес, а в одном из случаев во время урока схватила девятилетнего мальчика и ударила его о стену. Пострадавший получил травму головы, потребовавшую медицинского вмешательства.

Следственное управление СК России по Республике Татарстан инициировало процессуальную проверку по данному инциденту.

Артём Дергунов