В Республике Татарстан 17 классов находятся на карантине из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В таких случаях обучение переводится в дистанционный формат или организуются дежурные классы для детей, не имеющих признаков заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на карантин закрыли 17 классов из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ В Татарстане на карантин закрыли 17 классов из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Больше всего закрытых классов зафиксировано в Казани (9), Набережных Челнах (3), а также в Заинском, Нижнекамском и Альметьевском районах (по одному и три класса соответственно). При этом ни одна школа не закрыта полностью.

В ведомстве отмечают, что карантин вводится, если не менее 20% учеников класса заболели гриппом или ОРВИ.

С начала учебного года утренние фильтры выявили 36 тыс. случаев, когда дети не прошли проверку состояния здоровья перед уроками.

Артём Дергунов